شكوك حول مشاركة ثنائي الزمالك أمام القطن

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القطن

تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائى يوسف أوباما وأيمن حفنى، لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فى مباراة القطن التشادى، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، بملعب برج العرب فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى "أوباما" وأيمن حفنى تدريبات تأهيلية وعلاجية على هامش المران المقام حاليا بملعب الزمالك فى ميت عقبة لليوم الثانى على التوالى.

ويعانى أوباما من بعض الآلام فى الظهر، فيما يعانى أيمن حفنى من إرهاق عضلى وأكتفى الأخير بالركض حول الملعب فى إطار البرنامج التأهيلي التى وضعه له الجهاز الفني من أجل علاجه.


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