وفاة آخر المشاركين في «توحيد السعودية»

12 ديسمبر 2018 - 05:23 م

توفي سعيد آل أحمد، آخر المشاركين في إحدى حروب توحيد المملكة العربية السعودية عام 1933 هجريا، عن عمر يناهز 118 عامًا، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.

وسيدفن "سعيد"، اليوم، في مسقط رأسه بقرية "آل عمرة" في مركز الفرعين بمحافظة أحد رفيدة جنوبي المملكة.

وسبق أن نشرت الصحيفة مقابلة كاملة مع الراحل؛ ضمن الاحتفال باليوم الوطني الـ88 في 23 سبتمبر الماضي، تحدث فيها عن ذكرياته، وآخر الحروب التي شارك فيها.

وحسب الصحيفة، يُقدر ولادة سعيد آل أحمد في عام 1909 حسب بطاقة الهوية الوطنية، إلا أنه ولد قبل هذا العام، ولديه من الأبناء اثنان، هما محمد (75 عاما)، وعلي (65 عاما)، وعاصر في طفولته الحقبة التركية العثمانية في "عسير".

كما عاصر "آل أحمد" الفترة القصيرة للأمير حسن بن علي آل عايض، وقدوم جيش الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وانضمام عسير للوحدة الكبرى، بعد معركة حجلاء.

يشار إلى أنه عندما نشبت "حرب باقم" سنة 1933؛ كان الراحل ضمن المشاركين فيها، وتمثلت مشاركته في الدعم اللوجستي عبر نقل الطحين إلى "جبهة باقم".



