ارتفاع حصيلة إيرادات قناة السويس للضعف

12 ديسمبر 2018 - 05:18 م

كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية، انعكاس الإصلاح الاقتصادي على المؤشرات المالية العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأكد التقرير، الصادر اليوم، استقرار عجز الموازنة ليسجل 1.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2018 مقارنة بـ1.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2017.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع حصيلة قناة السويس لتسجل 9.6 مليار جنيه بزيادة أكثر من ضعفي المحقق خلال الفترة نفسها من العام السابق بنحو 5.2 مليار جنيه.



