قلق بين جماهير ليفربول بسبب «صلاح»

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المصريون

ليفربول

صلاح

أبدت جماهير ليفربول الإنجليزي استياءها الشديد من عدم احتفال محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، عقب تسجيله الأهداف، في الفترة الأخيرة، وكان آخرها عدم الاحتفال بهدفه الذي سجله بمرمى نابولي الإيطالي، مساء أمس، ضمن مباريات دور المجموعات، والذي قاد "الريدز" للتأهل إلى دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إنَّ جماهير ليفربول ليست سعيدة في الفترة الحالية، لرفض الفرعون المصري الاحتفال بتسجيله هدف الفوز في مرمى شباك نابولي.

وأضاف الموقع أنَّ جماهير "الريدز" تريد من صلاح، وباقي اللاعبين الاستمتاع باللحظة، والاحتفال بتسجيل الأهداف.

كما سلط موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، الضوء على عدم احتفال صلاح حيث قال إن: "مشجعي ليفربول، أغرقوا مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تتساءل عن سر رفض النجم المصري الاحتفال بتسجيل الأهداف".

وأفرد تلك التغريدات: "وغرَّد مشجع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متسائلًا: "لماذا لم يعد صلاح يحتفل بتسجيل الأهداف؟"، فيما أوضح مشجع آخر أن "صلاح لا يحب حقًا الاحتفال بتسجيل الأهداف".

وغرد آخر: "شخص ما يفسر لي هذا...صلاح سجل هاتريك في مرمى بورتموت... وسجل في مرمى نابولي ولا يحتفل".

وتابع آخر قائلًا "عدم احتفال صلاح بتسجيل الأهداف بدأ يُقلقني. ماذا يحدث؟"، في حين طالبت مشجعة للفريق الإنجليزي من صلاح الاحتفال، وقالت "من فضلك احتفل فأهدافك تجعلنا نشعر بسعادة أكبر".

وعلق مشجع آخر "ربما لا يحتفل صلاح بتسجيل الأهداف لكنه سعيد في قرارة نفسه. المهم أنه يحرز الأهداف".

فهل يتفاعل صلاح مع هذه التعليقات، ويشارك جماهير ناديه فرحة تسجيل الأهداف في المباريات المقبلة؟


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