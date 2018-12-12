صورة.. ظهور سوزان مبارك في أحد الكافيهات

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سوزان مبارك

سوزان ثابت

نشر حسن الغندور، أحد المقربين من أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة لزوجة الرئيس الأسبق سوزان ثابت داخل أحد الكافيهات.

وكتب "الغندور"، معلقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سيدة مصر الأولى، الهانم"، دون التطرق إلى تحديد مكانها أو موعد التقاطها.

وظهرت "سوزان" مع إحدى مؤيدات الرئيس الأسبق، وقد بدا عليها ملامح التقدم في العمر والشعر الأبيض، حيث انهالت تعليقات المتابعين على الصورة، بينما شارك أحدهم الصورة، قائلاً: "راح فين زمن الرئاسة"، بينما قال آخر "ربنا يديها الصحة".



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