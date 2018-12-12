» الكرة الشاطئية.. منتخب مصر يفشل في التأهل لكأس العالم

12 ديسمبر 2018 - 04:57 م

فشل منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية، بعد الخسارة أمام نظيره النيجيري، بسبعة أهداف مقابل ستة، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأربعاء، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا في شرم الشيخ.

تقدم منتخب نيجيريا فى الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب عزيز أبو، وأضاف أدمز تايو الهدف الثانى فى الدقيقة السابعة، ونجح مصطفى صاصا فى تقليص الفارق وأحرز الهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة التاسعة.

وفى الدقيقة الخامسة من الشوط الثانى، أدرك هيثم كوستا التعادل للفراعنة، وعاد المنتخب النيجيرى للتقدم من جديد فى الدقيقة السابعة عن طريق إيميكا أوجبونا، وأضاف عزيز أبو الهدف الرابع فى الدقيقة الثامنة، وشهدت الدقيقة التاسعة إهدار المنتخب المصرى لركلة جزاء، قبل أن يحرز مصطفى سمير الهدف الثالث ويقلص الفارق من جديد، لينتهى الشوط الثانى بتقدم النيجيريين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وفى بداية الشوط الثالث سجل عزيز أبو الهدف الخامس لنيجيريا، وعاد مصطفى سمير ليزيد هدفا لمصر فى الدقيقة الثالثة، وفى الدقيقة الخامسة نجح محمد عبد النبى فى إدراك التعادل للفراعنة، من ركلة جزاء، وتقدم منتخب نيجيريا من جديد فى الدقيقة السابعة عن طريق عزيز أبو.

ونجح محمد عبد النبى فى إدراك التعادل لمصر بهذف رائع فى الدقيقة العاشرة، وقبل نهاية المباراة بعشرين ثانية خطف منتخب نيجيريا هدف الفوز، لتنتهى المباراة بفوز النسور بسبعة أهداف مقابل ستة.

ويلتقى منتخب مصر مع الخاسر من مباراة المغرب والسنغال، لتحديد المركزين الثالث والرابع، يوم الجمعة المقبل، بينما يلعب منتخب السنغال مع الفائز فى نهائى البطولة فى نفس اليوم، حيث يصعد كلاهما لنهائيات كأس العالم فى باراجواى 2019.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية فى مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".