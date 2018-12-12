  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:16 م
بحث متقدم
صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018

خاشقجي

تفاصيل اجتماع مغلق بالأمم المتحدة بشأن "خاشقجي"

فواتير الكهرباء

حقيقة فرض ضريبة على المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء

سوزان مبارك

صورة.. ظهور سوزان مبارك في أحد الكافيهات

قناة السويس

ارتفاع حصيلة إيرادات قناة السويس للضعف

سعيد آل أحمد

وفاة آخر المشاركين في «توحيد السعودية»

صلاح

قلق بين جماهير ليفربول بسبب «صلاح»

السيسي والملك سلمان

بمشاركة مصر.. اتفاق تاريخي بين 7 دول عربية

اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين

الحبس والغرامة في انتظار المدخنين

جريمة قتل

جبروت سيدة.. تتفق مع عشيقها لقتل شقيقها

بعد الخسارة أمام نيجيريا

الكرة الشاطئية.. منتخب مصر يفشل في التأهل لكأس العالم

الرياضة

مصر ونيجيريا
مصر ونيجيريا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"صلاح" في المركز السادس بسباق الكرة الذهبية

#

مفاجأة.. "صلاح" ضمن أفضل 10 لاعبين فى العالم

#

تعليق غريب من «العميد» بشأن صعود الفراعنة لكأس العالم

#

أول تعليق من "أبو ريدة" على ترشح صلاح للأفضل بالعالم

مصر

نيجيريا

المصريون

فشل منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية، بعد الخسارة أمام نظيره النيجيري، بسبعة أهداف مقابل ستة، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأربعاء، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا في شرم الشيخ.

تقدم منتخب نيجيريا فى الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب عزيز أبو، وأضاف أدمز تايو الهدف الثانى فى الدقيقة السابعة، ونجح مصطفى صاصا فى تقليص الفارق وأحرز الهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة التاسعة.

 وفى الدقيقة الخامسة من الشوط الثانى، أدرك هيثم كوستا التعادل للفراعنة، وعاد المنتخب النيجيرى للتقدم من جديد فى الدقيقة السابعة عن طريق إيميكا أوجبونا، وأضاف عزيز أبو الهدف الرابع فى الدقيقة الثامنة، وشهدت الدقيقة التاسعة إهدار المنتخب المصرى لركلة جزاء، قبل أن يحرز مصطفى سمير الهدف الثالث ويقلص الفارق من جديد، لينتهى الشوط الثانى بتقدم النيجيريين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

 وفى بداية الشوط الثالث سجل عزيز أبو الهدف الخامس لنيجيريا، وعاد مصطفى سمير ليزيد هدفا لمصر فى الدقيقة الثالثة، وفى الدقيقة الخامسة نجح محمد عبد النبى فى إدراك التعادل للفراعنة، من ركلة جزاء، وتقدم منتخب نيجيريا من جديد فى الدقيقة السابعة عن طريق عزيز أبو.

 ونجح محمد عبد النبى فى إدراك التعادل لمصر بهذف رائع فى الدقيقة العاشرة، وقبل نهاية المباراة بعشرين ثانية خطف منتخب نيجيريا هدف الفوز، لتنتهى المباراة بفوز النسور بسبعة أهداف مقابل ستة.

 ويلتقى منتخب مصر مع الخاسر من مباراة المغرب والسنغال، لتحديد المركزين الثالث والرابع، يوم الجمعة المقبل، بينما يلعب منتخب السنغال مع الفائز فى نهائى البطولة فى نفس اليوم، حيث يصعد كلاهما لنهائيات كأس العالم فى باراجواى 2019.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية فى مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. المغرب لن تُنظم أمم أفريقيا 2019
» غدًا.. طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلًا
» 16 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة بطل إثيوبيا
» «القومي للسكان»: تعداد مصر تضاعف 3 مرات
» فيديو.. القوات المسلحة تعلن البيان الـ30 للعملية الشاملة
» الكرة الشاطئية.. منتخب مصر يفشل في التأهل لكأس العالم
» محكمة الاتحاد الأوروبي ترفض تظلم مبارك
» «BBC» تكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي
» بث مباشر.. مباراة العين الإماراتي وويلنجتون
» ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 14 قتيلًا
» استدعاء رجال الإطفاء لتجريف الشوكولاتة

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل