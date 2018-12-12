» فيديو.. القوات المسلحة تعلن البيان الـ30 للعملية الشاملة

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الجيش حقق انتصارات كبيرة على الإرهاب في العملية سيناء 2018

القوات المسلحة

سيناء 2018

العملية الشاملة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان رقم 30 للعملية الشاملة سيناء 2018، بشأن مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وأسفرت العمليات، خلال الفترة الماضية، عن قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مختبئة داخل إحدى المزارع، وتدمير مخزن للذخيرة، ووكر وسيارة يستقلها عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء، وتدمير 61 سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية والجنوبية، والقضاء على 3 أفراد شديدي الخطورة بالظهير الصحراوى.

كما تم القضاء على 24 عنصرًا تكفيريًا مسلحًا شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر، وأجهزة الاتصالات فى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.

ونجحت القوات فى القبض على 403 أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فيما قام قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 344 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

كما تم اكتشاف وتدمير 342 مخبأ وملجأ ووكرًا لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من المواد المتفجرة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة بشمال ووسط سيناء.

وضبطت القوات 27 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و83 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، وتم تمدير بعضها والتحفظ على أخرى.

فيما تنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أعمال التسلل البحرى من وإلى الساحل، وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية بتنفيذ النجاحات الآتية:

ضبط (2750) طلقة بندقية آلية و (250) طلقة خرطوش، (2423) كجم لجوهر الحشيش المخدر (6246) كجم من نبات البانجو المخدر، وضبط (80) كجم لجوهر الهيروين المخدر بالتعاون مع وزارة الداخلية، و(700) ألف قرص مخدر وإحباط محاولة تسلل لعدد (2833) فرد من جنسيات مختلفة عبر الحدود، وضبط (76) عربة وعائمة و(4) دراجات نارية تستخدم فى أعمال التهريب وضبط (5) أجهزة للتنقيب عن المعادن و (9) طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب واكتشاف وتدمير (4) فتحات أنفاق بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهد مجند أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، وأكدت القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.



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