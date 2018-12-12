جبروت سيدة.. تتفق مع عشيقها لقتل شقيقها

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عامل يقتل شقيقته في مشاجرة بأسيوط

فكت الأجهزة الأمنية فى بنى سويف لغز العثور على جثة بها إصابات ظاهرية عبارة عن جرح بالجبهة وآخر بأعلى الرأس، وتبين أن شقيقته اتفقت مع عشيقها للتخلص منه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة حررت محضر غياب شقيقها الذي يعمل "عاملا باليومية"، عقب ارتكاب جريمتها.

وترجع تفاصيل الجريمة لتاريخ 5 ديسمبر الماضي عندما عثر الأهالي والشرطة على جثة طافية بمصرف عابدين التابع لقرية إهناسيا الخضراء، داخل جوال من البلاستيك، وتبين أنها لمسعود على سليم، مصاب بجرح بالجبهة وآخر بأعلى الرأس، وتبين أن شقيقته صباح، ربة منزل قامت بتحرير محضر رقم 7190 إداري مركز بني سويف بتغيبه عن المنزل من يوم 28 نوفمبر الماضي، وعلى الفور تم تشكيل خطة بحث برئاسة المقدم عبدالله السنوسي، رئيس مباحث مركز بنى سويف، وتضمنت إعادة معاينة مسرح الجريمة وحصر وفحص علاقات أهلية المجني عليه، وخط سيره منذ تاريخ إختفائه وفحص النوعيات الخطرة لمن ارتكبوا مثل هذه الوقائع.

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