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استدعاء رجال الإطفاء لتجريف الشوكولاتة

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استدعاء رجال الإطفاء لتجريف الشوكولاته
استدعاء رجال الإطفاء لتجريف الشوكولاته

عبد القادر وحيد- متابعات

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ألمانيا

رجال الاطفاء

الشوكولاته

تجريف

عندما نرى أو نسمع عن رجال الإطفاء فإننا نعلم أن هناك حريقًا كبيرًا في مكان تواجدهم، لكن في إحدى المدن الألمانية تم استدعاؤهم لمهمة غير مسبوقة وهي "تجريف الشوكولاتة".

جاء هذا بعد أدى طن من الشوكولاتة المذابة إلى غمر شارع في المدينة، عقب تدفقه من برميل ضخم.

وقد تسربت الشوكولاتة السائلة من الخزان الكبير، خارج مصنع للحلويات، ومن ثم تجمدت لتلتصق بالإسفلت في الشارع.

وتطلبت العملية 25 من رجال الدفاع المدني والإطفاء الذين استخدموا المجاريف والماء الساخن لإنهاء المهمة.

وقد شوهدت الشوكولاتة في شارع مدينة ويرل الألمانية وتم تناقل صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن مسئول في المصنع أنه سوف يعاود العمل، وقال: "لو أن ذلك حدث مع أعياد الميلاد لكانت ستصبح كارثة لنا".

واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام كميات كبيرة من الماء الساخن للتخلص من الحلوى المذابة تمامًا وإعادة الشارع لسابق عهده مع معالجة بعض الشقوق.

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