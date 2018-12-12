«صلاح» أفضل لاعب أفريقى فى استفتاء "بي بي سي"

12 ديسمبر 2018 - 01:39 م

توج اللاعب المصري الشهير محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية عن عام 2018 في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وحصل صلاح على نسبة التصويت الأعلى بين اللاعبين المرشحين للجائزة، والتي تتم عن طريق تصويت الجماهير، بحسب موقع "يلا كورة".

وأعلنت بي بي سي رسميًا عن الخماسي المرشح للجائزة عن عام 2018، حيث تنافس صلاح مع المغربي مهدي بن عطية (يوفنتوس)، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، الغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد).

وقررت الهيئة فتح التصويت أمام الجماهير بداية من يوم 17 نوفمبر الماضي، والذي انتهى يوم 2 ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الفائز يوم الجمعة المقبل.

وسبق لصلاح أن فاز بالجائزة في العام الماضي، والتي تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من الكشف عن جائزة أفضل لاعب أفريقي عن طريق "كاف"، والتي توج المصري بها أيضًا.