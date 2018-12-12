بالفيديو.. مسلح يقتحم كنيسة ويطلق النارعلى المصلين

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 اقتحم شخص مسلح أمس كنيسة «ميتروبوليتان» بمدينة كامبيناس أثناء أداء المصلين للقداس في البرازيل، حيث صوب مسدسه مطلقًا النار عليهم الذين أثارهم الفزع وفروا من الكنيسة.

تعرفت الشرطة على هوية المسلح وهو «إيولر غاندوفلو»، وظهر في الفيديو وهو يدخل إلى الكاتدرائية زعما حضور القداس وليخرج مسدسه ويطلق النار على المصلين ما أسفر عن إصابة 4 منهم.

اقتحم رجال الشرطة في الكنيسة القداس بمجرد أن سمعوا إطلاق النار لكن غاندوفلو كان قد صوب النار على رأسه منتحرًا قبل أن تمسكه الشرطة.

ويقول أحد المصلين وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، إن الرجل وقف أمام زوجين أثناء أدائهما للصلاة وقام بإطلاق النار عليهما، مضيفا "لقد هربت مسرعًا لكنه استمر في إطلاق العديد من الطلقات".

وصرحت الشرطة البرازيلية نقلًا عن سكاي نيوز بأن هذا الرجل لا يملك أي سجل جنائي، وعندما فحصوه بعد مقتله وجدوا في جيبه مسدسين و28 طلقة، وأكد المحقق هاميلتون كافيولا أن الشرطة كانت قد أطلقت النار على صدره قبل انتحاره.

شاهد الفيديو

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