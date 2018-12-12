أول أجراء تتخذه الآثار بعد فيلم "الأهرام" الإباحى

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قال المهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إن الوزارة تدرس الاستعانة بشركة مصرية كبرى لتقديم الخدمات الخاصة بالسائحين في المواقع الأثرية مع الاحتفاظ بإدارة المنطقة وتأمينها من قبل المجلس الأعلى للآثار دون غيره طبقًا للقانون لحماية المناطق الأثرية.

وأوضح أبو العلا في تصريحات صحفية، أن دور الشركة الخاصة سيتمثل في تقديم الخدمات للسياح سواء من المطاعم أو الحمامات أو وسائل الإنترنت، لافتًا إلى أنه خلال أسبوع سيجرى التعاقد مع هذه الشركة بتقديم الخدمات المذكورة على أن يجرى الإعلان عنها مباشرة عقب توقيع العقد .

وحول عملية تأمين منطقة الهرم، أوضح أن عملية التأمين تجرى بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والآثار، وجارٍ العمل على تكثيف أفراد الأمن داخل المنطقة بالكامل، لافتًا إلى أن وزارة الآثار تعمل على زيادة منظومة كاميرات مراقبة داخل وخارج منطقة الهرم مع الأسوار الخارجية أيضًا.

وأوضح أن منظومة الكاميرات تشمل الطرق والمنافذ الداخلية والخارجية بالمنطقة والممرات وحول الأهرامات وعلى مواقف السيارات داخل المنطقة ذاتها، وهي تخص المنظومة الأمنية، وجرى تجهيز هذه المنظومة منذ أكثر من 6 أشهر وخلال 4 أشهر مقبلة ستكون المنظومة فعلت بالكامل في كل منطقة الهرم بالكامل.

وأوضح أن المنظومة الشبكية عبارة عن مشروع قرض إسباني جرى الحصول عليه بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون يورو، وما زال العمل جاريًا عليه، لافتًا إلى أن الشركة القائمة على منظومة الكاميرات "إسبانية" وذلك بالتعاون مع المخابرات العامة وخلال 4 أشهر ستكون المنطقة مؤمنة بالكامل من الداخل والخارج.

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