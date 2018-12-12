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نجل فضل شاكر يكشف مفاجأة عن والده
نجل فضل شاكر يكشف مفاجأة عن والده

عبد القادر وحيد

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سوريا

لبنان

محمد شاكر

فتنة طائفية

الإساءة

كشف الفنان الصاعد محمد، نجل فضل شاكر، عن قضيتين لا تزالان موجهتين إلى والده الفنان فضل شاكر، الذي وصفه بـ"المظلوم"، الذي يقيم في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

وأضاف محمد شاكر في ظهوره الأخير بإحدى القنوات التونسية: "فيه قضيتان عليه هما الإساءة إلى دولة شقيقة (سوريا)، واللي بنظري إنه ما أساء لها ولكن ما بدي أفوت في المواضيع القديمة في يوم من الأيام كلنا تأثرنا في اللي عم نحضره في التليفزيون، واللي عم يصير في سوريا". والثانية: "تحريض طائفي، واللبنانيون يعرفون فضل شاكر، خاصة الفنانين صحبة مع الكل ما يفرق لا دين أو لون أو طائفة ولا أي شيء، هو إنساني بامتياز".

وتابع نجل شاكر قائلاً: "بس اللي صار علينا ظلم، والله لا يذوّق الظلم إلى أي حدا إحنا مسامحين كل من كان السبب وإن شاء الله السنة الجديدة لقدام تكون باب فرج على والدي ويطلع بخير وسلامة لأنه عم يتحاسب صار له 5 أو 6 سنين على أقاويل مش على أفعال".

كما أوضح أن والده تعب من هذا الوضع وأنه يمضي يومه مع الفن وآلة "الأورج"، واصفًا إياه بـ"الثروة الفنية".

وأشار إلى أنه طوال أزمة والده عاش في 7 بلدان وعاد مؤخرًا إلى لبنان بعد أن هدأت الأجواء، حيث خص بالشكر الفنانة شيرين عبدالوهاب على وقفتها مع أسرة فضل شاكر ووجه الشكر إلى الفنانين ملحم زين وفارس كرم وزياد برجي.

يأتي هذا عقب الغموض، الذي ما زال يكتنف توقيت عودة الفنان فضل شاكر للوسط الغنائي بعد إعلانه تراجعه عن الاعتزال الذي دام 6 أعوام، مر فيها بظروف عصيبة ساهمت في تغييبه عن المشهد العام.

وكان شاكر قد تعرض لعدة اتهامات، حيث تم براءته من تهمة قتال الجيش اللبناني أو ما يعرف بـ"أحداث عبرا"، التي راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش في يونيو 2013، وحصوله على وثيقة تفيد ببراءته في يوليو الماضي من تهم تشكيل عصابة مسلحة والقيام بأعمال إرهابية وسلب أموال الناس.

واستبشر الجمهور خيرًا وتوقع معه عودة سريعة للفنان، الذي كوّن قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، قبل ابتعاده، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

 

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