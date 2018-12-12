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تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل حارس شركة بترول

قضايا وحوادث

محاكمة
تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل حارس شركة بترول

شيماء السيد

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قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل حارس بشركة بترول، فى القضية رقم 1364 جنايات الواحات البحرية التابعة لنيابات 6 أكتوبر لجلسة 13 يناير المقبل لحين الفصل في طلب رد المحكمة.

صدر القرار بعضوية المستشارين علاء الدين محمد ووائل أحمد أبو ضيف.

وأحال المحامى العام لنيابات 6 أكتوبر، 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل"راضى.م"، 44 سنة، حارس إحدى شركات البترول بالواحات البحرية، لوجود خلافات سابقة بينهم للتسابق على حراسة أحد مواقع إحدى شركات البترول.

جاء فى أمر الإحالة ترصد المتهمين للمجنى عليه بالطريق العام، وأعدوا أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وأطلقوا نحوه وابلاً من الرصاص فسقط أرضًا إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، فانهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، وأطلق المتهم الأول وابلاً من الأعيرة النارية، لمنع المارة من مساعدته، فتوفى فى الحال بعد إصابته بعدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة من جسده.


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