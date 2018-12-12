السبت.. نظر طلب رد قاضى محاكمة الزيات وآخرين بإهانة القضاء

12 ديسمبر 2018 - 01:02 م

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 ديسمبر المقبل أمام الدائرة 107 مدنى استئناف القاهرة لنظر طلب الرد المقدم من محمد منيب لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حمادة شكرى فى قضية إهانة القضاء.

كان دفاع المتهم محمد منيب، قام برد المحكمة، وصدر قرار من المحكمة بتأجيل الجلسة لاتخاذ إجراءات رد المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة.

وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، بعدم جواز طعن 10 متهمين فى القضية التى تعود وقائعها لعامى 2012 و2013، وهم: البرلمانيون السابقون الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدى الفخرانى ومحمد منيب، والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادى القضاة تعويضا مدنيا، والقيادى الوفدى السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوى، والمحامى أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادى القضاة أيضًا.