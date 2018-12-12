بالصور.. الصحف الإنجليزية تكرم محمد صلاح

12 ديسمبر 2018 - 12:57 م

وجهت الصحف الإنجليزية عدة رسائل إلى نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد قيادة فريقه لدور الـ16، من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج"، بعد الفوز المثير على ضيفه نابولي الإيطالي بهدف لـ لا شىء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «آنفيلد»، في إطار الجولة السادسة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة بالبطولة.

وقالت صحيفة "ميرور": "لا على طريقة مو صلاح يوجد مكان أفضل من الوطن"، وأضافت: "ليلة أوروبية ملحمية جديدة في آنفيلد، الريدز يعبرون إلى الدور الـ16 بدوري الأبطال".

وعنونت صحيفة "صن": "MO HO HO "، في إشارة إلى الاحتفال بالكريسماس على طريقة اسم محمد صلاح".

وقالت "صن": "محمد صلاح الخارق يمضي بليفربول قدمًا"، فيما عنونت صحيفة "تيليجراف": "سبيشيال وان"، مضيفة: "صلاح المتألق يقود ليفربول من آنفيلد إلى الدوري المقبل بدوري أبطال أوروبا".

وقالت صحيفة "إكسبريس": "صلاح أراهم غضب الريدز في آنفيلد"، ووضعت صحيفة "ديلي ستار" على غلافها: "صلاح يقود رجال كلوب للتأهل إلى دور الـ16".

واكتفت "ديلي ميل" بعنوان: "تمت المهمة"، وعنونت "ديلي ستار": "صلاح يرسل نجوم كلوب لدور الـ 16 ".