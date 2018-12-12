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باحث أثرى يكشف سر تأخير افتتاح متحف نجيب محفوظ

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متحف نجيب محفوظ
متحف نجيب محفوظ

إيمان هاني

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إكسترا نيوز

متحف

نجيب محفوظ

باحث أثري

كشف سامح الزهار، الباحث الأثري، عن سبب تأخير افتتاح متحف نجيب محفوظ قائلاً: "إن متحف نجيب محفوظ يقع داخل تكية الدهب في الجمالية ويعد من الآثار الإسلامية، وهو تحفة أثرية من جميع الجهات، من المقرر عقد الندوات الثقافية بداخله وعقد الكثير من الفعاليات".

 وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاربعاء، أن وزارة الثقافة انتهت من سيناريو العرض المتحفي للمكان ومن المقرر أن يتم افتتاحه في مارس المقبل ولكن يوجد بعض المعوقات التي تم اكتشافها وقد تؤخر هذا الافتتاح.

وتابع أن أبرز هذه المعوقات تتمثل في اكتشاف عدد من الصهاريج أثناء الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب المصاعد بالمتحف ما يتطلب اجراء تعديل على الإنشاءات وهو ما قد يستغرق بعض الوقت.

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