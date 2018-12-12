  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:10 م
بحث متقدم
جريمة قتل

جبروت سيدة.. تتفق مع عشيقها لقتل شقيقها

ترامب وستورمي دانيلز

ممثلة إباحية تدفع تعويضًا لترامب

فيلم والاثار

التحقيقات تكشف مفاجأة فى فيديو الهرم الإباحى

صورة الخبر

«المكسيك» وراء تهديد "ترامب" للديمقراطيين

العثور على قنبلة قرب كنيسة مارجرجس بالإسكندرية

بالفيديو.. مسلح يقتحم كنيسة ويطلق النارعلى المصلين

برشلونة وريال مدريد

مفاجأة.. نجم برشلونة يشتري ناديًا بالدوري الإسباني

نجل فضل شاكر يكشف مفاجأة عن والده

نجل فضل شاكر يكشف مفاجأة عن والده

صلاح

بالصور.. الصحف الإنجليزية تكرم محمد صلاح

ارشيف

"مكافحة العنف" تحتجز مكاتب باريس سان جيرمان

"التايم" تحقق نبوءة شاعر عن " خاشقجي"

"التايم" تحقق نبوءة شاعر عن "خاشقجي"

مفاجأة.. نجم برشلونة يشتري ناديًا بالدوري الإسباني

الرياضة

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سعر الطائرة الجديدة لـ«ميسي» ومحتوياتها

#

«ميسي» سفيرًا لشركة إعلانات إسرائيلية

#

"رونالد" يفاجئ محمد صلاح بهذا الأمر

#

بعد «صلاح».. ريال مدريد يستفيد من غياب «ميسي»

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا عن أن مدافع نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، اشترى نادي إف سي اندورا الإسباني بهدف إعداده للمشاركة في المسابقات الرسمية الكبرى.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء أن مجموعة كوزموس الاستثمارية التي يمتلكها اللاعب الإسباني ستتحمل عبء سداد ديون نادي إف سي اندورا الذي سيتم الإعلان عن أسم مدربه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان بيكيه قد أعلن الشهر الماضي في مقابلة مع مجلة "ليكيب" الفرنسية أنه سوف يقوم بشراء أحد أندية كرة القدم، كما سيعمل على تنظيم مسابقة جديدة.

يشار إلى أن بيكيه له استثمارات ضخمة في عالم رياضة التنس، حيث حصل مؤخرا على الحقوق التجارية لبطولة كأس ديفيز للمنتخبات ويسعى إلى شراء الحقوق التجارية لبطولة كأس الاتحاد للسيدات.

وتأسس نادي إف سي اندورا لكرة القدم عام 1942 ويلعب حاليا في المجموعة الثانية لمسابقة دوري كتالونيا ويحتل فيها المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة، كما يشارك في بطولة كأس ملك إسبانيا ولديه فريق لكرة القدم للصالات.

 وتوج إف سي اندورا في عام 1994 بلقب بطولة كأس كتالونيا بعد أن أقصى برشلونة في الدور قبل النهائي وتغلب على اسبانيول في المباراة النهائية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 14 قتيلًا
» استدعاء رجال الإطفاء لتجريف الشوكولاتة
» «النساء» يفضلن الحيوانات على الرجال فى السرير
» "الشروق" تحتضن مقر "كاف" الجديد
» إغلاق الحدود بين ألمانيا وفرنسا بعد أحداث ستراسبورج
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ "جيما" الإثيوبي
» إنبي يستدرج "النجوم" على استاد بتروسبوت
» ما لا تعرفه عن الراحل محمود القلعاوي: أخته فنانة شهيرة
» ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن "صلاح" عقب أدائه الرائع أمام نابولي؟
» سيدة تجد شيئا صادمًا في وجبة "كنتاكي" .. والمطعم يفاجئها برده
» القبض على المتهمين باغتصاب محامية بالهرم: هذا ما اعترفوا به

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر