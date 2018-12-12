ضبط مصنع خمور فاسد فى البحيرة

12 ديسمبر 2018 - 12:23 م

وجهت الأجهزة الأمنية فى البحيرة عدة حملات مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "ع.ع.م" 43 سنة المدير المسئول عن مصنع مشروبات كحولية لحيازة واستخدام مواد خام وطعوم صناعية منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط كمية 809 كيلو جرامات مادة خام، و35 عبوة مادة خام بطعوم مختلفة.

وضبط "ى.ا.ا" 55 سنة المدير المسئول عن مصنع صابون سائل ومنظفات، بدون ترخيص كائن مدينة حوش عيسى ومقيم نفس العنوان لإدارته مصنع صابون سائل ومنظفات بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وحيازة وإنتاج منتجات مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها ومغشوشة ومقلدة لمنتجات أخرى لطرحها بالأسواق، وإيهام جمهور المستهلكين أنها منتجات أصلية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.