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آمنة نصير: الرئيس يسعى إلى تشجيع الاستثمارات المصرية في أفريقيا

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الدكتورة آمنة نصير
الدكتورة آمنة نصير

إيمان هاني

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السيسي

أمنة نصير

القارة السمراء

مصر الأولي

أثنت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في القارة السمراء، قائلة: "إن الرئيس السيسي يسعى دائمًا إلى تشجيع الاستثمارات المصرية في أفريقيا".

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن صندوق مخاطر الاستثمار يمثل نظرة تقدمية وتفكير مستقبلي وطمأنة لكل من يُقدِم على هذا العمل، ويحمل ضوابط ومقومات النجاح لمشاريع أفريقيا.

 وتابعت أن توجهات الرئيس تعكس الرؤية المبشرة لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019، من خلال الدعم والتعاون بين القاهرة وأفريقيا، معقبة: "السيسي متحسب لأي موقف، ويقطع الطريق أمام كل من يريد أن يعيد مصر إلى الوراء في علاقتها مع القارة السمراء".

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