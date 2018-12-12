«الدروع البشرية» تدفع الكونجرس لاستهداف حماس

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ذكر موقع ذا تايم أوف إسرائيل، الصادر بالإنجليزية، أن الكونجرس الأمريكي، صدّق على مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على منظمتي حماس وحزب الله اللبناني، وذلك بزعم استخدامهما المدنيين كدروع بشرية، وهو ما يجعلتا نُقر أنه من الممكن أن يصبح قانونا بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقالت لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية، أيباك، في بيان لها، أمس الثلاثاء، بعد أن صادق مجلس النواب على مشروع القانون "إن هذا التشريع جاء في الوقت المناسب، اذ ينص على فرض عقوبات جديدة ضد حماس وحزب الله ووكالات الدولة الأجنبية التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية أو تقديم الدعم لهؤلاء".

ولفت الموقع، في تقريرها، أن مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون في أكتوبر المنصرم، ويأتي ذلك بعد فشل القانون الأمريكي بإدانة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد اكتشاف ثلاثة أنفاق هجومية على الحدود  اللبنانية الشمالية.

ونوه التقرير بأن الكونجرس اعتبر في مشروع قانونه أن حزب الله، وحماس، كممارسين "متكررين" لعمل ينتهك القانون الدولي.

ويشير المجلس إلى تقارير تفيد بأن حزب الله يخفي صواريخه في قرى في لبنان وأن حماس تقوم بشكل روتيني بإطلاق صواريخ على إسرائيل من مناطق مكتظة بالسكان.

وأوضح الموقع أن مشروع القانون، الذي يدعمه الحزبين الجمهوري والديمقراطي بين يدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه.

وفي سيق متصل، شنت إسرائيل الأسبوع الماضي عملية عسكرية لإيجاد أنفاق هجوم حفرها حزب الله تحت الحدود مع إسرائيل، وقد كشفت عملية الدرع الشمالي حتى الآن عن ثلاثة أنفاق من هذا النوع، حيث نشأ أحدها في قرية كفر كيلا اللبنانية والآخر في قرية الرامية.

كما قال الجيش إنه يدرك وجود أنفاق أخرى، لكنه لم يكشف عنها بشكل كامل بعد، وتتهم إسرائيل حماس، بقتالها من داخل المناطق المدنية وتخزين الذخائر تحت المباني السكنية، وفق زعم الموقع.

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