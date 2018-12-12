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إغلاق الحدود بين ألمانيا وفرنسا بعد أحداث ستراسبورج

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وكالات- الدويني فولي

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أكد مواطن من مدينة ستراسبورج الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن السلطات أغلقت الحدود مع ألمانيا على خلفية حادث إطلاق نار في ستراسبورج.

وقال المواطن عبر الهاتف: "بعد الحادث، تم إغلاق جميع مخارج المدينة، ولم يسمح لأحد بالخروج. وهناك أخبار تشير إلى أن هيئة الجمارك أغلقت الحدود مع ألمانيا".

وصرح مصدر أمني فرنسي، اليوم، بارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق نار في مدينة ستراسبورج الفرنسية إلى أربعة أشخاص وإصابة نحو 11 آخرين بحادث إطلاق النار في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وحسب مصادر أمنية، تمكن المهاجم من الفرار بسيارة أجرة بعد أخذ سائقها رهينة.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن المهاجم من سكان ستراسبروج ويبلغ من العمر 29 عاما. وتم إرسال 350 عنصرا أمنيا للبحث عنه بعد أن فر من مسرح الجريمة.

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