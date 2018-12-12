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مصرع سيدة فى انهيار منزلها بسوهاج

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مصرع سائح
مصرع سائح

شيماء السيد

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لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بنزيف فى المخ إثر انهيار حائط داخل منزل بناحية مركز العسيرات بينما أصيبت ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات بسوهاج.

وردت معلومات لمدير أمن سوهاج، تفيد بحدوث انهيار لحائط مبنى بالطوب اللبن داخل منزل بدائرة المركز مما نتج عنه وفاة ربة منزل وإصابة ابنتها وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

وبالفحص تبين حدوث انهيار جزء من منزل بناحية جزيرة أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج وانتقل اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب ومأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وتبين انهيار حائط بالطوب اللبن بداخل منزل مكون من طابق واحد مبنى بالبلوك الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية وافلاق النخيل على مساحة 80 متر مأهول بالسكان ملك "إيهاب ع م" 50 سنة عامل بالكويت ولم يؤثر على المنازل المجاورة.

نتج عن ذلك إصابة زوجة مالك المنزل "شرين ث أ ه" 45 سنة ربة منزل بكدمات بالرأس ونزيف بالمخ "وتوفيت عقب وصولها المستشفى المركزى وإصابة ابنتها "آلاء إ ع م" 3 سنوات "كدمات وسحجات" وتم إسعافها بالمستشفى المركزى وغادرتها عقب ذلك وبسؤال والد المتوفاة "ثابت أ ه" 65 سنة مزارع قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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