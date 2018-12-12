"بائعة الخضار" تعود من جديد وتكشف عن مفاجأة

12 ديسمبر 2018 - 10:10 ص

تقدمت المواطنة كريمة، بائعة الخضار بدمياط، التي انتشرت حكايتها على "السوشيال ميديا" عقب طرد البلدية لها، بشكوى جديدة تقول فيها: "إن المحافظة خصصت لها مكانا، استمرت به لمدة أسبوع واحد فقط".

وأضافت "كريمة"، خلال اتصال هاتفي برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنها توجهت إلى المحافظة لاستلام ورق الإشغال، فكان ردهم أن المكان مؤقت، وخصصوا لها مكان آخر ولم تحصل على ورق به حتى الآن متابعة: "اللي وعدوني بيه محصلش" .

ومن ناحيته أوضح عماد حمدي، رئيس مدينة رأس البر، أنه تولى منصبه منذ أسبوعين، وآتت إليه السيدة كريمة وزوجها يشتكون من مضايقة الباعة لهم في المكان الذي خصصته لهم المحافظة.

وأضاف أنهم كان يفترشون حديقة في وسط الشارع، لأنه مكان ليس قانونيًا، وليس مناسبًا، وتسبب في أزمة، ولهذا تم تغييره، وتخصيص مكان أكبر.