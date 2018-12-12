الفقي: العرب أجدادنا هم أصحاب العلم والفكر

12 ديسمبر 2018 - 10:03 ص

أعرب الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية عن سعادته باستضافة المكتبة لهذا الاجتماع المهم، مشيرًا إلى أن مكتبة الإسكندرية لها دور كبير كجسر للتواصل الثقافى بين كل الحضارات، مضيفًا أن العرب من أجدادنا هم أصحاب العلم والفكر الذين نقلت عنهم حضارات أوروبا فى عصر النهضة.

يأتي ذلك علي هامش الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة فى الدول العربية المنعقد فى مكتبة الإسكندرية، والذي ترأسه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية.