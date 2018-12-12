» إنبي يستدرج "النجوم" على استاد بتروسبوت

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يستضيف فريق إنبى نظيره النجوم على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى.

ويدخل فريق إنبي بمعنويات مرتفعة، وبقيادة فنية جديدة لأول مرة، فيما يأمل أحمد سامى المدير الفنى للنجوم للعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى للتقدم فى مراكز جدول الدورى.

ويحتل إنبى المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل النجوم المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة.


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