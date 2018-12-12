وزيرة الثقافة: السياحة والثقافة وجهان لعملة واحدة

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وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

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أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى أهمية المحافظة على صيانة وتطوير المواقع الأثرية والتراثية التى تحمل قيمة عربية كبرى، مؤكدة أهمية وجود نقطة التقاء مشتركة بين السياحة والثقافة حيث يعتبران كلاهما وجهان لعملة واحدة لتحقيق تنمية اقتصادية للدول العربية.

وأكدت أهمية الاستفادة من التراث الثقافى لتعزيز الانتماء لدى الشعوب، لافتة إلى أن قطاعى السياحة والثقافة لديهما قدرة كبيرة على المساهمة فى دعم الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

يأتي ذلك علي هامش  الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة فى الدول العربية المنعقد فى مكتبة الإسكندرية، والذي ترأسه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية.


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شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب


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