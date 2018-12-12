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أبو الغيط: عرض الرؤية المقدمة من المملكة على القمة العربية في بيروت

الحياة السياسية

ابوالغيط
ابوالغيط

أمينة عبد العال

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العريية إن جامعة الدول العربية ستعرض الرؤية المقدمة من المملكة العربية على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة المنعقدة في بيروت في يناير المقبل، وذلك تمهيدًا لرفعها للقمة العربية التي ستعقد في تونس في مارس 2019

وأشار أبو الغيط إلى تأثر قطاع السياحة فى كثير من الدول العربية خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية نحو استعادة السياحة لمعدلاتها فى هذه الدول، وهناك جهود حثيثة تبذلها الدول العربية لتعزيز الاستثمار والتنمية السياحية.

وأكد أبو الغيط أهمية الربط بين قطاعى السياحة والثقافة فى الدول فهو محور حيوي لنجاح القطاعين وتحقيق نقطة انطلاقة للتنمية السياحية، موضحًا أن السياحة تعتبر استثمار ثقافى له طبيعة خاصة يساهم فى تعميق الصلة بين الثقافات المحلية والعالمية.

كما أكد ضرورة تنمية الوعى بأهمية السياحة وقيمتها فى المجتمعات العربية، مضيفًا أن ذلك لن يتحقق دون وضع رؤية متكاملة لتحقيق التلاقى بين السياحة والثقافة على المستوى العربى والاستفادة من الخبرات العربية فى المجالين.

يأتي ذلك علي هامش  الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة فى الدول العربية المنعقد فى مكتبة الإسكندرية، والذي ترأسه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية.

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شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب شاهد.. المشاط وعبد الدايم وأبو الغيط يشاركان الأمير بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب


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