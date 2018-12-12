بن سلمان: رؤية المملكة مستوحاة من الحراك الثقافي الذى يحدث فى العالم

12 ديسمبر 2018 - 09:49 ص

أعرب الأمير سلطان بن سلمان، وزير الثقافة والسياحة السعودية، عن بالغ سعادته بوجوده فى مصر التى تعتبر وطن الثقافة والحضارة، فهى بلد عريق بثقافته وحضاراته وأهله وإنجازاته، مشيرًا إلى أن انعقاد الاجتماع بمكتبة الاسكندرية يعد فرصة تاريخية لها دلالة بالغة تعكس أهمية المزج بين الثقافة والتراث الحضارى من جهة و بين السياحة من جهة اخرى، وذلك فى كل الدول العربية مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة الاستعانة بالوسائط التكنولوجيا الحديثة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا الى أن هذه الوسائط جعلت الثقافة في متناول الجميع.

وقال إن الرؤية المقدمة من المملكة العربية السعودية هدفها التكامل بين السياحة والتراث الثقافي والحضاري، مؤكدًا أهمية وضع هذه الرؤية كأحد محاور تطوير الإستراتيجية الخاصة بالسياحة العربية، والتى ستقوم اللجنة العربية المعنية بتطويرها والتى ترأستها وزارة السياحة المصرية لإعدادها على غرار برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة المصرى والذى تم عرضه أمس باجتماع المجلس الوزارى العربى للسياحة.

وأكد سمو الأمير أن السياحة تعتبر أحد الأدوات المهمة لتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب، وأنها من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم والتي تساهم في خلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن شخص من كل عشرة أشخاص فى العالم يعملون بقطاع السياحة.

وأشار إلى أهمية التبادل الثقافى فى ظل تطور نوافذ السفر والسياحة حول العالم من خلال حضور المنتديات والمعارض والفعاليات الثقافية والتحولات التكنولوجية.

وأكد أن ما قدمته المملكة العربية السعودية اليوم من رؤية هي مستوحاة من الحراك الثقافي الذى يحدث ويتزايد فى كل دول العالم، في ظل الانفتاح السياحي والثقافي بين الدولة .

وأشار إلى أنه إيمانًا من السعودية بأهمية التداخل بين السياحة والثقافة فقد أسست الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى ممثلة فى جانبها الثقافى فى مجلس إداراتها عدة اتفاقيات بين عدد من الجهات منذ عام 2005 لاعادة تنظيم البنية التحتية بما يخدم الاقتصاد السياحى فى مجالات عديدة منها تقديم الخدمات وتطوير المواقع السياحية والمرافق.

وأضاف أن هناك مشروعا كبيرا يتم من خلاله بناء أكثر 73 متحفا رئيسيا بالسعودية، والتعاون مع وزارة الآثار المصرية وعالم الآثار الدكتور زاهى حواس لاكتشاف الآثار.

وأوضح أن هناك أثرًا اقتصاديًا ينتج عن من العناية والحفاظ بالتراث الحضارى، مؤكدًا أهمية احترام الشعوب لقيمهم لجعل تجربة السياحة لا تقتصر فقط على الأماكن والمواقع السياحية إنما تمتد أيضًا لتجربة انسابية تعزز من أواصر العلاقات بين الشعوب وبعضها لبعض، مشيرًا إلى تميز مصر فى هذا الشأن من خلال شعبها الطيب المضياف الذى يفتح ذراعيه مرحبًا دائمًا بزواره.

وفى ختام كلمته أشار إلى أنه من المتابعين للشأن المصري وإعجابه الشديد بما يحدث فى مصر من حراك في كل المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقدم الأمير الشكر للدكتور مصطفى الفقى على حسن الاستضافة مشيرًا إلى أن مكتبة الاسكندرية ستكون نقطة الانطلاقة الصحيحة للرؤية السعودية.

يأتي ذلك علي هامش الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة فى الدول العربية المنعقد فى مكتبة الإسكندرية، والذي ترأسه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية.