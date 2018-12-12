السبت.. حفل توقيع «بعد الرحيل» بنادي القضاة

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يقام السبت المقبل 15 ديسمبر 2018، حفل توقيع المجموعة القصصية «بعد الرحيل»، للكاتبة إنجي الحسيني، بنادي القضاة بالعجوزة.

يُذكر أن «بعد الرحيل»، صدرت عن دار «همسة» للنشر، نوفمبر 2018، في 176 صفحة اشتملت 13 قصة قصيرة متنوعة، من أبرزها: «ثمن الحرية، لحظة حساب، موعد مع الحب، شلة الأنس، بعد الرحيل، بين أحضانه، الغريمان، طريق الوصول، بعد الأوان، الخائنة، رحلة العمر، لحظة الانتقام، سميرة».

وقالت المؤلفة في مقدمة مجموعتها القصصية: «أكتب عن الحب .. ذلك الشعور الذى أصبحنا نفتقده في معترك الحياة المادية، ذلك الإحساس الذى يضيف للحياة نكهة وصبغة تقوينا على مرارة الحياة».

وتباينت القصص التي تضمنتها المجموعة القصصية ما بين الإنساني والاجتماعي والعاطفي، في سطورٍ حوت أسلوب سهل سلس.

وأعربت الكاتبة إنجي الحسيني، عن سعادتها بصدور باكورة أعمالها، مشيرةً إلى أن «بعد الرحيل»، بكل ما تحتويه من قصص، قد استلهمتها من واقع الحياة ومواقفها البسيطة، التي قلّما ينتبه إليها أحد، وقد تكون سبباً لمعاناة وضغط نفسي غير متوقع.

 


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