» ما لا تعرفه عن الراحل محمود القلعاوي: أخته فنانة شهيرة

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القلعاوي
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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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محمود القلعاوي

إحسان القلعاوي

رحل الفنان محمود القلعاوي أول أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 سنة .

وفيما يلي بعض المعلومات عن الفنان الراحل:

1- ولد عام 1939.

2- حصل على ليسانس الحقوق عام 1964.

3- عمل بهيئة المسرح وكانت بداية مسيرته الفنية في السبعينيات من القرن الماضي من خلال المسرح.

4- كانت أول مشاركاته السينيمائية عام 1971 في فيلم "لعنة امرأة".

5- كما قدم العديد من المشاركات مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي، كان من أكثرها شعبية دوره في مسرحية "الجوكر" مع الفنان محمد صبحي، و"أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو"، "واحد لمون والتاني مجنون" و"أنت حر" و"العم النبيل" و"عفاريت من ورق " و"دون كيشوت".

6- والده هو الفنان عبد الحليم القلعاوي.

7- شقيقته الفنانة إحسان القلعاوي.

8- أخر أعماله كانت عام 2013 من خلال مسرحية "كناس وناس".

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