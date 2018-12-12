كشف غموض انتحار سيدة الهرم: خافت من الفضيحة أمام الجيران

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انتحار فتاة

سيدة الهرم

كشفت التحقيقات غموض انتحار سيدة بإلقاء نفسها من الدور التاسع في الهرم ، حيث اتضح أنها خافت من الفضيحة بعد اكتشاف الجيران صعودها مع شابين .

تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع الغرب، يفيد بسقوط سيدة من نافذة بالطابق الـ9 بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين أن السيدة المذكورة ألقت نفسها من الطابق التاسع في أعقاب اكتشاف الجيران صعودها مع شابين من أجل ممارسة الرذيلة وعدم وجود شبهة جنائية في الأمر.

وتم تحرير محضر بالواقعة ووجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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