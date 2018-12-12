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القبض على المتهمين باغتصاب محامية بالهرم: هذا ما اعترفوا به

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الهرم

اغتصاب محامية

أجرت نيابة الهرم تحقيقات موسعة مع سائق توك توك و3 آخرين بتهمة اغتصاب محامية خلف فندق شهير بالهرم.

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، ومازالت التحقيقات مستمرة.

تم اقتياد المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة صباح اليوم الثلاثاء إلى سراي النيابة، وتجري النيابة التحقيقات معهم، حيث تتم مواجهتهم بالتحريات وأقوال المجني عليها بمحضر الشرطة، وتحقيقات النيابة بتناوبهم الاعتداء عليها بعد تخديرها أثناء استقلالها التوك توك برفقة المتهم الرئيسي الذي اتصل بالآخرين واصطحبوها خلف فندق سياج مستغلين غيابها عن الوعي وقاموا باغتصابها.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بتقديم محامية بلاغا بقسم شرطة الهرم، بتعرضها للاغتصاب على يد 4 أشخاص، شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، حيث قررت في أقوالها بمحضر الشرطة أنها تعمل محامية وكانت في زيارة لأحد أصدقائها، وعقب انتهاء الزيارة توجهت إلى الموقف واستقلت توك توك للذهاب إلى شقتها بمنطقة الهرم ، وتعرضت للاغتصاب على يد سائق التوك توك و3 آخرين.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم أن قائد التوك توك عرض عليها كمية من الفشار والعصير بداخلها مخدر، وقام بالاتصال بـ3 من أصدقائه واصطحبوها إلى منطقة نائية خلف فندق، وتناوبوا الاعتداء عليها وتركوها في حالة إعياء وفروا هاربين.

أدلت المحامية بأوصاف المتهمين خلال مناقشتها أمام المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، وتحركت قوة أمنية إلى الموقف، وبدأت في فحص عدد من المشتبه بهم، ومناقشة عدد من سائقي التوك توك حتى توصلت إلى المتهم الرئيسي، وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض عليه بعد استئذان النيابة العامة، وبمناقشته اعترف بهوية 3 آخرين، ألقت القوات القبض عليهم، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة.

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