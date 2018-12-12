» تعرف على نهاية الطالب الذي ابتز طبيبة الأسنان بصورها العارية

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محكمة القاهرة الجديدة
محكمة القاهرة الجديدة

أحمد عادل شعبان

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ابتزاز

نشر الصور على الإنترنت

قضت محكمة القاهرة الجديدة بسجن طالب 3 سنوات بتهمة ابتزاز طبيبة بمجموعة من الصور الخادشة للحياء .

بدأت القصة حين تقدم الطالب "عمرو . س" بطلب صداقة إلى طبيبة اسنان عبر موقع "فيس بوك" وبدأ يراسلها حتى حدث بينهما صداقة وصارا يتكلمان كثيرًا ، ثم اطمأنت له وبدأت تحكي مشاكلها مع زوجها وكانت الأمور تسير على نفس المنوال .

بعد فترة طلب المتهم رؤية صورة شخصية للمجني عليها لكنها رفضت وعادت ووافقت لما ألح ، وبمرور الوقت أصبح الطرفان يتكلمان عبر "الفيديو كول" وكانت المجني عليها تظهر بملابس المنزل العادية فكان المتهم يلتقط لها بعض الصور من الفيديو دون أن تدري ، ويسجل بعض الكلام الخارج الذي تستخدمه ومن ثم بدأ يطلب منها إقامة علاقة جنسية لكنها رفضت وحظرته.

لم يتوقف المتهم عند هذا الحد وإنما اتصل بشقيقة المجني عليها وهددها بفضحها في حال لم تمتثل لطلباته ، فتقدمت بمحضر لقسم الشرطة مستعينة بتسجيل هاتفي للمتهم يهدد شقيقتها ، فتم إلقاء القبض عليه واعترف بجريمته ومن ثم حكمت المحكمة عليه حكمها سالف الذكر.

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