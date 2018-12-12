لن تصدق ما قاله أشهر مصمم أزياء في مصر عن فستان رانيا يوسف

12 ديسمبر 2018 - 05:26 ص

أكد مصمم الأزياء هاني البحيري رفضه جملة وتفصيلا لتصميم الفستان الذي ظهرت به الفنانة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي مما أثار ضجة كبرى .



وقال "البحيري" خلال مداخلة مع برنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد على قناة "TEN" : "غير مقبول تمامًا الشكل الذي ظهرت به رانيا يوسف .. قد يكون الفستان موضته منتشرة في أوروبا لكنه غير مقبول في مصر لأننا يجب أن نحترم أخلاق المرأة المسلمة أو المسيحية وتوجد شعرة بين الاحتشام والشياكة".



وأضاف: "لو كانت الفستان تحته جيبونا واترفعت كانت الناس تقبلت الموضوع لكن لسوء حظها ظهرت بالشكل دة".



واستدرك: "عموما احنا تقبلنا عذر رانيا يوسف لكن في النهاية يجب أن نحترم المرأة المسلمة أو المسيحية التي تحافظ على الشكل العام".



