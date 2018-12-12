دورتموند ينتزع قمة المجموعة الأولى من أتليتكو مدريد بأبطال أوروبا

12 ديسمبر 2018 - 12:50 ص

اعتلى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء، صدارة المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب دورتموند على مضيفه موناكو الفرنسي بثنائية نظيفة في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من البطولة.



أحرز ثنائية دورتموند، البرتغالي رافائيل جوريرو في الدقيقتين 15 و88.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل أتليتكو مدريد الإسباني سلبيًا مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي.



بذلك، يتصدر دورتموند الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد، وجاء كلوب بروج ثالثًا برصيد 6 نقاط، وأخيرًا موناكو برصيد نقطة واحدة.

