برلمانية: هذا الأمر سيغير كل مؤشرات الناتج المحلي للدولة

12 ديسمبر 2018 - 12:34 ص

أكدت النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اجتماع مجلس النواب بوزير المالية كان من أجل مناقشة عدة نقاط منها ميزانية الدولة، معلقة: لحد إمتى هنفضل نقول معندناش إيرادات".



وأوضحت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنها طالبت الوزير بإيجاد حلول لزيادة إيرادات الدولة، حيث يوجد قطاعات كثيرة في الدولة مثل المهن الحرة "الأطباء والمهندسين والمحامين والمكاتب الخاصة لا يتم فرض ضرائب عليها، مشيرة إلى أن إضافة هذه الفئات إلى منظومة الضرائب ستعطي دخل مختاف تمامًا للدولة المصرية، متابعة: " لازم يتاخد من دول ضرائب وليس الموظف فقط".



وأشارت إلى أن دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، سيغير كل مؤشرات الناتج المحلي للدولة، متابعة: "إحنا مش هنفضل طول عمرنا مديونيين بسبب الميزانية لازم يبقى فيه مصادر أخرى نجيب منها إيرادات للدولة".

