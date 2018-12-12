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"طايع": الرئيس السيسي يعتبر مال الأوقاف خط أحمر

الحياة السياسية

الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف
الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

المصريون ـ متابعات

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أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الحكومة قدمت مقترح تعديل قانون هيئة الأوقاف إلى البرلمان، موضحًا أنه تم مناقشة القانون.
وأوضح "طايع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن تعديل القانون ليس بهدف بيع ممتلكات الأوقاف كما يروج البعض، منوهًا بأن الرئيس السيسي يعتبر مال الأوقاف خط أحمر.
وأشار إلى أن مؤسسات الدولة تحافظ على مال الوقف، ولا يمكن أن تكون سببا في تبديده، منوها بأن 75% من مال الوقف ينفق على الدعوى وأعمال الخير.

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