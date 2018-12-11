» وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات.. تعرف عليها

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة لمديري الأمن ومساعدي الوزير.



ـ اللواء أشرف حشيش من الأمن العام إلى مدير أمن البحر الأحمر.

ـ اللواء أشرف حشيش من الأمن العام إلى مدير أمن البحر الأحمر.