» نتنياهو يهدد "حزب الله" برد لا يتخليه حيال هذا الأمر

11 ديسمبر 2018 - 11:20 م

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، حزب الله اللبناني من "المساس بإسرائيل بأي شكل أو عرقلة عملية درع الشمال".جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو مع جنود في الجيش من قيادة المنطقة الشمالية، حسب بيان صدر عن مكتبه.

وقال نتنياهو إن "حزب الله سيتلقى ضربات لا يمكن أن يتخيلها".وأضاف: "حزب الله كان يظن أن بإمكانه حفر الأنفاق دون مضايقة.. غير أن إسرائيل كانت تعلم بما يجري".

وأوضح نتنياهو أن حملة اكتشاف الأنفاق "تسير على أكمل وجه". وتابع أنه أجرى جلسة لتقييم الأوضاع في الشمال.

معربا عن اعتقاده بأن حزب الله "يعلم عظمة القوة التي يواجهه، ويعي أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي محاولة للرد على عملية درع الشمال، ولكن حتى الآن لم يدرك حجم القوة التي تقف أمامه".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، اكتشاف نفق ثالث يمتد من لبنان إلى أراضيه.وأطلقت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عملية "درع الشمال" لكشف وتدمير ما تقول إنها أنفاق حفرها حزب الله بين حدود لبنان وإسرائيل.

وكلفت الخارجية اللبنانية مندوبتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد تل أبيب إزاء ما قالت إنها "حملة تشنها إسرائيل ضد البلاد".

