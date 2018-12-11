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مصرع 5 جراء انفجار مخزن ألعاب نارية وسط المكسيك

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بالصور.. المكسيك تحرق أطنان من المخدرات والكحوليات
بالصور.. المكسيك تحرق أطنان من المخدرات والكحوليات

المصريون ووكالات

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مصرع 17 شخصاً إثر انفجار ألعاب نارية شمالي المكسيك

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، الثلاثاء، جراء انفجار في مخزن ألعاب نارية بولاية كويريتارو، وسط المكسيك.
وذكرت هيئة الدفاع المدني المكسيكية، في بيان، أن الألعاب النارية كانت مخزنة في مستودع ملحق بكنيسة محلية، استعدادا لاستخدامها في احتفالات دينية.
ولم تذكر السلطات سبب الانفجار حتى الساعة 19: 30 تغ.
وتعتبر حوادث الألعاب النارية شائعة في هذا الوقت من كل عام في البلاد، مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد رأس السنة.
وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، قتل 36 شخصا جراء سلسلة انفجارات في سوق للألعاب النارية على مشارف العاصمة مكسيكو سيتي. 

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