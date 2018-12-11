مصرع 5 جراء انفجار مخزن ألعاب نارية وسط المكسيك

11 ديسمبر 2018 - 10:30 م

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، الثلاثاء، جراء انفجار في مخزن ألعاب نارية بولاية كويريتارو، وسط المكسيك.



وذكرت هيئة الدفاع المدني المكسيكية، في بيان، أن الألعاب النارية كانت مخزنة في مستودع ملحق بكنيسة محلية، استعدادا لاستخدامها في احتفالات دينية.



ولم تذكر السلطات سبب الانفجار حتى الساعة 19: 30 تغ.



وتعتبر حوادث الألعاب النارية شائعة في هذا الوقت من كل عام في البلاد، مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد رأس السنة.

