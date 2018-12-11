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توقعات بارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط

مال وأعمال

النفط
النفط

المصريون ووكالات

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توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى نحو 12.1 مليون برميل يوميا في عام 2019.
وقالت الإدارة في بيان صادر اليوم إنها تتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 10.9 مليون برميل يوميا في عام 2018، مقابل 9.4 مليون برميل يوميا في عام 2017.
وأشار البيان إلى أن متوسط أسعار خام برنت بلغ 65 دولارا للبرميل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بانخفاض 16 دولارا للبرميل عن الشهر السابق له، وهو أكبر انخفاض شهري في الأسعار منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يسجل خام برنت في التعاملات الفورية 61 دولارا للبرميل في 2019، وأن يقل متوسط سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بمعدل 7 دولارات تقريبا عن أسعار خام برنت في العام المقبل.
وتقدر الإدارة أن متوسط إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بلغ 11.5 مليون برميل يوميًا في نوفمبر الماضي، بزيادة 150 ألف برميل يوميا من مستويات الشهر السابق له. -

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