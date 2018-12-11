استمرار الخلاف بين الحكومة اليمنية والحوثيين لهذا السبب

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كشفت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، عن استمرار الخلافات مع الحوثيين بشأن آليات إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء الدولي، أمام الرحلات المدنية.
جاء ذلك في تصريح لـ"عثمان مجلي"، عضو وفد الحكومة إلى مشاورات ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم، انطلقت الخميس الماضي.
وقال "مجلي" إن الحكومة عرضت فتح مطار صنعاء ليعمل كمطار محلي، بهدف تخفيف معاناة المواطنين؛ "على أن يكون مطار عدن الدولي (جنوب)، هو القائم بالرحلات الدولية ويتم فيه تفتيش الرحلات القادمة من صنعاء".
وتابع أن رد الحوثيين لم يصدر بعد، إلا أنهم "لا يرغبون بذلك، ويريدون استمرار معاناة المواطنين في السفر".
بدوره، قال جلال الرويشان، نائب رئيس وفد الحوثيين، في تصريحات نقلتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، إن الخلافات بهذا الشأن ما تزال قائمة، ويجري البحث عن بدائل.
وأضاف "الرويشان" أن "إعادة فتح مطار صنعاء مطلب إنساني بحت، والعوائق أمام فتحه سياسية وليست فنية".
يذكر أن المشاورات، المستمرة لليوم السادس على التوالي، تبحث حل ستة ملفات، هي القتال في الحديدة، وإطلاق الأسرى، وحصار تعز، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية.
والجولة هي الخامسة من نوعها بين الفرقاء اليمنيين، إذ عقدت الأولى والثانية في سويسرا (2015)، والثالثة في الكويت (2016)، فيما استضافت جنيف جولة رابعة فاشلة.
ومنذ 2015 ينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة واسعة للإمارات، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على عدة محافظات منذ 2014، بينها العاصمة صنعاء. -

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