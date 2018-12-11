ارتفاع عدد ضحايا حادث الشرقية لـ 6 أشخاص

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ضحايا

حادث مروري

الشرقية

ارتفع عدد ضحايا تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص بطريق "الزقازيق / ههيا"، إلى 6 وفيات و17 مصابا جميعهم من مركز فاقوس.

وأفاد عبد المنعم علاوي عمدة قرية جهينة القبلبية بمركز فاقوس، أن المتوفين هم من أبناء القرية، كانوا يؤدون واجب عزاء فى قرية العصلوجى مركز الزقازيق، مستقلين سيارة ربع نقل وفى طريق عودتهم اصطدموا بالميكروباص ناحية المسلمية مركز ههيا.

وأضاف الدكتور عصام فرحات مدير الطوارئ بمديرية الصحة، أنه اشرف على تأدية الخدمة الطيبة للمصابين بمستشفى الأحرار التعليمى، أن حالتهم مستقر وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح، لافتا أنه تم انتهاء تصاريح الدفن للمتوفين.

من جانبه نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المتوفين، وكلف وكيل وزارة الصحة، بمتابعة المصابين وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم.

وقال إن المتوفين هم: محمد السيد محمد الجزار وفاطمة محمد الشافعى وفوزية سليمان على وفتحية محمد النبوى وهانم محمد إبراهيم وزينب السيد.


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