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استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

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فلسطين
فلسطين

متابعات - خالد الشرقاوي

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إسرائيل

فلسطين

استشهاد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود الشرقية للقطاع الجمعة الماضية.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في بيان مقتضب، إن "أحمد ياسر صبري أبو عابد(4 سنوات) استشهد متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة الماضية، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع"، وفق وكالة "الأناضول".

ومنذ نهاية مارس الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.


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