» قطع المياه عن 12 منطقة بالجيزة 24 ساعة

11 ديسمبر 2018 - 09:14 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 24 ساعة عن مناطق: (بني يوسف – زاوية أبو مسلم – ترسا – عرب التل – الحرانية – الملاءة – الريغة – فرع كامل – منطقة 6 أكتوبر بأبو النمرس – عش سقارة – أجزاء من منى الأمير – أم خنان).

إضافة إلى ضعف المياه بصفة عامة للمناطق الأخرى بمركز ومدينة أبو النمرس اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 14-12-2018 حتى الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 15-12-2018، نظرا لعمل الصيانة النصف سنوية بمحطة مياه أبو النمرس.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتعمل الشركة على توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.