» "المركزي" يبيع أذون خزانة بقيمة 1.7 مليار دولار

11 ديسمبر 2018 - 09:06 م

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، بيع أذون خزانة مقومة بالدولار قيمتها 1.703 مليار دولار، مستحقة السداد في 10 ديسمبر 2019.

وأذون الخزانة، هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين 3 و6 أشهر وعام.

وأوضح المصرف، أن العائد على أذون الخزانة المقومة بالدولار بلغ في المتوسط 3.697 بالمائة ، مقابل 3.297 بالمائة منتصف يونيو الماضي.

ومؤخرا، أعلن المركزي المصري عن بيع أذون خزانة بقيمة 695.1 مليون يورو (781.64 مليون دولار) لأجل عام.

ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة، على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.