تعرف على ما قاله الفنان صلاح عبد الله لـ"محمد صلاح"

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ينتظر الفنان صلاح عبد الله مباراة ليفربول ونابولى فى دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا تشجيعًا للنجم المصرى محمد صلاح، حيث كتب صلاح عبد الله عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي, بيتين من الشعر مناشدًا فيهما صلاح لتسجيل المزيد من الأهداف، قائلا:

 "إلهي يحرسك مالعين .. وتلعب حِلو يامحمد

وتجيب النهارده جونين..وترفع راسنا يامحمد

عمك صلاح ياصلاح..بقاله يومين حزنان

وشبكة الأفراح..إنت فارسها يامان

خلِّي صلاح يرتاح .. وفرَّح قلبه يامحمد"


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