بالفيديو.. رئيسة وزراء بريطانيا تتعرض لموقف محرج

11 ديسمبر 2018 - 08:46 م

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، لموقف محرج على الهواء مباشرة، عقب وصولها للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأظهر الفيديو محاولات إحدى مساعدى تيريزا ماى فى فتح باب السيارة التى كانت تستقبل بها رئيس الوزراء البريطانية، لكن الباب لم يكن يستجب لمحاولاتها.

وتعقد رئيسة الوزراء جلسة مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى برلين فى محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى " بريكست" بعدما أجلت تصويت مجلس العموم البريطانى عليها حتى شهر يناير القادم.





