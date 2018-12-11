  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:23 م
بحث متقدم
ليفربول ونابولي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي بدوري الأبطال

كلاب

10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

دعارة (أرشيفية)

بعيدًا عن الشوشرة: تقنين الدعارة.. مفيد أم ضار؟

برلمان

رفض برلماني لإسناد تراخيص المحلات إلى «الإسكان»

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

مجلس الوزراء

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار بنزين 95

لانشون

السالمون واللانشون والبسطرمة.. خطر قاتل

صورة من الواقعة

فيديو.. تعاطي وحقن مخدرات علنًا في البراجيل

سد

مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار

صلاح

نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار بنزين 95

الحياة السياسية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بزيادة سعر قصب السكر

#

النقل تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات

#

حقيقة زيادة أسعار فواتير الكهرباء

#

حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية في نوفمبر القادم

أكد مجلس الوزراء، فى بيان صحفى ، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن إصدار رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن أسعار البنزين غير صحيحة جملة وتفصيلا، فلم يصدر من رئيس الوزراء أى قرار بشأن أسعار بنزين 95 أو غيره وما نشر بهذا الشأن غير صحيح.

 وشدد مجلس الوزراء على جميع وسائل الإعلام ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، حتى لا تحدث بلبلة فى المجتمع، داعيا المجلس الأعلى للإعلام لتطبيق القانون على هذه المخالفات التى تستهدف نشر الشائعات فى أوساط الرأي العام.

وأكد مجلس الوزراء أن القرارات التى يصدرها رئيس الوزراء يتم الإعلان عنها من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أو من خلال الجريدة الرسمية، وبالتالى فما ينشر مجهول المصدر، هو والعدم سواء.

الجدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة لمجلس الوزراء يصدر بصورة يومية تقارير صحفية تنفي جميع الشائعات التي تصدرها بعض الجهات المغرضة لبث البلبلة بين صفوف الشعب المصري وكان آخر هذه الشائعة هو زيادة أسعار البنزين وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلا وطالبت المصريين بعدم الالتفات لهذه الشائعات المغرضة التي تؤثر علي عزيمة المصريين وعدم الاعتراف بأي أخبار غير موثوقة وغير صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي
» استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
» قطع المياه عن 12 منطقة بالجيزة 24 ساعة
» ارتفاع ضحايا تصادم طائرتين أمريكيتين إلى 6 قتلى
» "المركزي" يبيع أذون خزانة بقيمة 1.7 مليار دولار
» 7 دول أوروبية ترفض ميثاق الأمم المتحدة للهجرة
» بث مباشر.. مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلى
» صالح جمعة: انتظروني أفضل لاعب في أفريقيا
» مقاتلات جوية عراقية تقصف مواقع بسوريا
» مونديال الأندية.. ساتو ريوجي حكمًا لمباراة العين وويلنجتون
» 10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر